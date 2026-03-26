Η ενδεκάδα της Κύπρου κόντρα στη Λευκορωσία

Τον πρώτo της αγώνα στο 2026 δίνει η εθνική μας ομάδα η οποία υποδέχεται στις 19:00 τη Λευκορωσία στο ΓΣΠ σε διεθνές φιλικό.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, o oποίος μόλις την περασμένη Δευτέρα (23/3) υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029, επέλεξε για το αρχικό του σχήμα τους εξής:

Mιχαήλ, Σιήκκης, Παναγιώτου, Σιέλης, Μαλεκκίδης, Κωστή, Π. Ανδρέου, Κάστανος, Λοϊζου, Σ. Γεωργίου, Πίττας.

Σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό με την Εσθονία (18.11.2025) διατηρήθηκαν στην ενδεκάδα μόνο οι Κωστή και Πίττας.