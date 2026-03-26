Γ' Κατηγορία: Παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες της πρώτης τετράδας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας και το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική.
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας που συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο, παίζουν μεταξύ τους και ο απολογισμός ίσως ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα που αφορούν τις τρεις θέσεις ανόδου.
Το πρόγραμμα του Σαββάτου (16:00)
Εθνικός Άσσιας - Αναγέννηση Δερύνειας
ΑΕΝ - Ασπίς Πύλας
Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας
Ερμής Αραδίππου - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Βαθμολογία: Αναγέννηση Δερύνειας 59, ΑΕΠ Πολεμιδιών 55, Ερμής Αραδίππου 50, Εθνικός Άσσιας 49, Κέδρος 46, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 29, Ασπίς Πύλας 26, ΑΕΝ 24 βαθμούς.