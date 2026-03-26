Γ' Κατηγορία: Παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες της πρώτης τετράδας

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας και το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου θα διεξαχθεί η 11η αγωνιστική.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας που συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο, παίζουν μεταξύ τους και ο απολογισμός ίσως ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα που αφορούν τις τρεις θέσεις ανόδου.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (16:00)

Εθνικός Άσσιας - Αναγέννηση Δερύνειας

ΑΕΝ - Ασπίς Πύλας

Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Ερμής Αραδίππου - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Βαθμολογία: Αναγέννηση Δερύνειας 59, ΑΕΠ Πολεμιδιών 55, Ερμής Αραδίππου 50, Εθνικός Άσσιας 49, Κέδρος 46, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 29, Ασπίς Πύλας 26, ΑΕΝ 24 βαθμούς.