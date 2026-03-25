Ανάσες και αναμονή για δύο

Πώς έχουν τα αγωνιστικά νέα στην Ομόνοια

Ημέρες ξεκούρασης απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν παιχνίδια στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του παραχώρησαν κάποιες μέρες ξεκούρασης ώστε να «φορτίσουν» εκ νέου μπαταρίες για τη δύσκολη συνέχεια. Συγκεκριμένα, δόθηκε ρεπό την περασμένη Δευτέρα (23/03), ενώ οι ποδοσφαιριστές δεν θα προπονηθούν ούτε και το Σαββατοκύριακο (28-29/03).

Η προσοχή σαφώς είναι στραμμένη στους παροπλισμένους αλλά και σε αυτούς που επέστρεψαν από τραυματισμό και χρειάζονται ρυθμό για να επανέλθουν στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο. Τόσο ο κόσμος όσο και το τεχνικό επιτελείο αναμένει το ιατρικό… ανακοινωθέν για τους Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα. Αμφότεροι τραυματίστηκαν σοβαρά και κανείς δεν θέλει να ρισκάρει με ενδεχόμενο υποτροπής. Αυτές οι μέρες λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με το χρονικό διάστημα επιστροφής τους.

Απ’ εκεί και πέρα θα δουλέψουν ευεργετικά αυτές οι μέρες για τους Μασούρα, Χρίστου, ακόμα και για Σεμέδο. Ο πρώτος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο ντέρμπι με τον Άρη, όμως ακολούθησε την προθέρμανση, ενώ ο δεύτερος ήταν εκτός αποστολής λόγω μικροενοχλήσεων. Όσον αφορά στον τελευταίο, έδωσε την ασίστ στο γκολ του Εβάντρο και ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Στατιστικά που δείχνουν πως βρήκε ξανά τον καλό του εαυτό, όμως σε κάποια σημεία του αγώνα, δεν είχε τη φρεσκάδα που… συνήθως παρουσιάζει.

Τέλος, σημαντικές είναι οι ερχόμενες μέρες και για τον Οντουμπάντζο ο οποίος ήταν εκτός αποστολής από τα τελευταία παιχνίδια και αναμένεται πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του. Ένα γεμάτο «οπλοστάσιο» θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Μπεργκ ενόψει της επανέναρξης, ώστε άπαντες να συμβάλουν στη μεγάλη προσπάθεια.

