Β’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Απριλίου 2026

15:00 Νέα Σαλαμίνα – Αγία Νάπα (απευθείας από τη Cytavision)

16:30 ΜΕΑΠ – Δόξα Κατωκοπιάς

16:30 ΠΑΕΕΚ – Ομόνοια 29Μ

16:30 ΑΣΙΛ Λύσης – Καρμιώτισσα Πολεμιών

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 (16:30)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος Κιτίου

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Χαλκάνορας

Διγενής Μόρφου – Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΕΖ – Εθνικός Λατσιών