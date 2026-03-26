Β’ Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 4 Απριλίου 2026
15:00 Νέα Σαλαμίνα – Αγία Νάπα (απευθείας από τη Cytavision)
16:30 ΜΕΑΠ – Δόξα Κατωκοπιάς
16:30 ΠΑΕΕΚ – Ομόνοια 29Μ
16:30 ΑΣΙΛ Λύσης – Καρμιώτισσα Πολεμιών
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 4 Απριλίου 2026 (16:30)
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Σπάρτακος Κιτίου
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Χαλκάνορας
Διγενής Μόρφου – Ηρακλής Γερολάκκου
ΑΕΖ – Εθνικός Λατσιών