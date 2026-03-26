Ξεκίνησε συζητήσεις για την ανανέωση συμβολαίου του Λουίς Ενρίκε η Παρί

Θέλει να τον κρατήσει στον πάγκο της και φροντίζει από τώρα να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα αυτή.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Λουίς Ενρίκε για την ανανέωση του συμβολαίου του θέλοντας από τώρα να πάρει την υπογραφή του.

Το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή λήγει το 2027 με την γαλλική ομάδα έχει μείνει προφανώς ικανοποιημένη από την παρουσία του Ισπανού στον πάγκο της, ο οποίος πέρσι κατάφερε να της δώσει το πρώτο της Champions League.

