Γι’ αυτή την πρωτιά δεν… αγχώνονται οι Ομονοιάτες!

Η Ομόνοια έχει ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είναι το απόλυτο φαβορί για να τα καταφέρει. Ωστόσο, μεγάλο φαβορί είναι και για μία άλλη πρωτιά.

Αναφερόμαστε στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ του πρώτου γκρουπ της Cyprus League by Stoiximan!

Οι Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ έχουν πετύχει από 16 γκολ μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θα «παλέψουν» μόνοι για την κατάκτηση της πρωτιάς.

Εννοείται ότι μπαίνοντας στο γήπεδο, στόχος τους είναι να σιγουρεύουν τα γκολ τους και όχι να έρθουν πρώτοι σκόρερ! Αλλά, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ξεχωριστή «μάχη» που αναδεικνύει και τη μεγάλη ποιότητα που έχει η Ομόνοια στην επίθεση.

Όσον αφορά τους σκόρερ του πρώτου ομίλου, ακολουθούν με εννέα ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς της ΑΕΚ και οι «Παφίτες» Ζοάο Κορέια και Άντερσον Σίλβα.

Στη συνέχεια συναντάμε πέντε ποδοσφαιριστές με οχτώ γκολ.

Τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι Ρίαντ Μπάγιτς, Ντόρντε Ιβάνοβιτς και Ένζο Καμπρέρα, ο οποίος στάθηκε άτυχος και χάνει τη σεζόν, ο Στέφαν Ντράζιτς του ΑΠΟΕΛ και ο Στέφανο Σένσι της Ανόρθωσης.