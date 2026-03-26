Θύρα 9: «Λανθασμένη η χρησιμοποίηση του συνθήματος για το Βαρώσι»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Θύρα 9 χαρακτηρίζει λανθασμένη τη χρησιμοποίηση από την κερκίδα της ενός συνθήματος που αναφέρεται σε προδοσία του Βαρωσίου, στον αγώνα της Ομόνοιας 29ης Μαϊου με τη Νέα Σαλαμίνα.

Όπως τονίζεται, το οργανωμένο σύνολο της Θύρας 9 κρατά απόσταση από πειράγματα που αφορούν ζητήματα των οποίων οι πληγές είναι ακόμη ανοικτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 9:

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια που οι ατομικές πράξεις κάποιων (σημαία ψευδοκράτους, καμένες ελληνικές) σπίλωσαν το όνομα της οργανωμένης μας κερκίδας. Στα γήπεδα, στο όνομα της και καλά οπαδικής αντιπαράθεσης, γίνονται και λέγονται πολλά, όμως επιλέξαμε εδώ και δεκαετίες, σαν ΘΥΡΑ 9, να κρατήσουμε απόσταση από και καλά πειράγματα που αφορούν ζητήματα των οποίων οι πληγές είναι ακόμα ανοικτές στον τόπο μας.

Την ώρα που ακόμα και οργανωμένα σύνολα που σε κάθε ευκαιρία προβάλλουν την υπερεθνικοφροσύνη τους, φωνάζουν μεταξύ τους για λιποτάκτες, για να δώσουμε τη Λεμεσό να μας δώσουν την Κερύνεια, ότι βλέπουν οι πρόσφυγες το Βαρώσι με τα κιάλια και άλλα πολλά, εμείς όχι απλά μείναμε μακριά από όλα αυτά, αλλά τα εξαλείψαμε ακόμα και στον μικρό βαθμό που υπήρχαν.

Η σημερινή μας τοποθέτηση γίνεται με αφορμή την αναφώνηση ενός συνθήματος για την προδοσία του Βαρωσίου από μερίδα οπαδών μας, στον πρόσφατο αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Αν και δεν έγινε θέμα, ούτε σχολιάστηκε πουθενά δημόσια, επιλέγουμε να το αναδείξουμε σαν ζήτημα, πρωταρχικά επειδή τα οπαδικά μας παντελόνια, όταν γίνεται κάτι λανθασμένο, δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε επειδή απλά δεν πήρε δημοσιότητα, και κατά δεύτερο επειδή έχουμε την υποχρέωση να διδάξουμε τον κόσμο μας να είναι 10 φορές πιο προσεκτικός στο μέλλον.

Το σύνθημα για την προδοσία του Βαρωσίου, όπως και το «κορμί να λιώσει», τραγουδιούνται οργανωμένα από την κερκίδα μας και απευθύνονται προς αυτούς που οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι, με τις πράξεις τους, άνοιξαν την κερκόπορτα στον Αττίλα δίνοντάς του την αφορμή να καταλάβει τους αγαπημένους μας τόπους. Η χρησιμοποίηση αυτού του συνθήματος σε αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, έστω και στο τέλος του παιχνιδιού, έστω και αν δεν ξεκίνησε οργανωμένα, είναι λανθασμένη, μιας και απέναντί μας, όπως και στην κερκίδα μας, είχαμε Βαρωσιώτες που πρώτοι πλήρωσαν το τίμημα της προδοσίας.

ΘΥΡΑ ΕΝΝΙΑ».