ΦΩΤΟ: Δεν φεύγει από το «Ηλίας Πούλλος» ο Παπασταύρου

Παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν πάρα πολλοί διεθνείς, η προετοιμασία της Ομόνοιας δεν σταματά.

Και εκεί έγινε μόνιμος... κάτοικος το τελευταίο διάστημα και ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου.

Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων, είναι δίπλα στους παίκτες και την τεχνική ηγεσία και ελπίζει και αυτός, όπως και όλοι στο πράσινο στρατόπεδο πως το τέλος της χρονιάς θα τους βρει ξανά στην κορυφή.

Με την επανέναρξη η Ομόνοια θα υποδεχθεί την Πάφο στο ΓΣΠ και σίγουρα η νίκη είναι επιβαλλόμενη στον δρόμο για επιστροφή στον θρόνο μετά από πέντε χρόνια.

Δείτε φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε η Ομόνοια.