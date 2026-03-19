Τα δεδομένα με τους δύο αμφίβολους στην Ομόνοια - Kρίσιμο διάστημα για Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα

Ολοκληρώνεται το απόγευμα της Παρασκευής (20/03) η προετοιμασία της Ομόνοιας για το σαββατιάτικο παιχνίδι της πρεμιέρας των play off με τον Άρη (21/03, 17:00). Οι πράσινοι θέλουν να μπουν με το δεξί στην τελευταία φάση ώστε να κάνουν άλλο ένα βήμα προς τον τίτλο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, αμφίβολοι παραμένουν οι Μασούρας και Οντουμπάντζο. Αμφότεροι είναι σε οριακό σημείο σχετικά με το αν θα προλάβουν το… λεωφορείο για το «Άλφαμεγα Stadium». Οι πιθανότητες να προφυλαχθούν ώστε να είναι στο 100% μετά την διακοπή, είναι περισσότερες.

Παράλληλα, η κατάσταση των Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα θα ξεκαθαρίσει στο διάστημα που ακολουθεί. Η διακοπή θα ρίξει περισσότερο… φως σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμοι να βοηθήσουν το «τριφύλλι».

Επιστρέφει ο Μάριτς που εξέτισε την ποινή του στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.