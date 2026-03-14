Ανακοίνωσε απόστολή με Σεμέδο και Άιτινγκ η Ομόνοια - Πρόβλημα με Χρίστου

Τα αγωνιστικά δεδομένα στους πράσινους

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (15/03, 20:30) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της πρωτεύουσας, πρόβλημα προέκυψε με τον Αντρέα Χρίστου ο οποίος ταλαιπωρείται από ενόχληση στους προσαγωγούς. Η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.

Στα ευχάριστα, η επιστροφή των Γιόβετιτς, Σεμέδο και Άιτινγκ. Δεν πρόλαβαν οι Μασούρας και Οντουμπάντζο, ενώ χρόνο χρειάζονται ακόμη οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μαέ, Α. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Ευαγγέλου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου.

Ο Ανδρέας Χρίστου

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Category image

Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

Category image

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

Ελλάδα

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε τη νίκη η Πάφος FC επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν ξανάγινε - Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν τη σέντρα!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

Category image

Σπουδαίο διπλό για Μπράιτον, η Μπέρνλι συνεχίζει να το παλεύει

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

Ξεμπέρδεψε με τεσσάρα η Πάφος και πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Category image

Με γκολ-ποίημα παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση της La Liga η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

Category image

