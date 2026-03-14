Ανακοίνωσε απόστολή με Σεμέδο και Άιτινγκ η Ομόνοια - Πρόβλημα με Χρίστου

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (15/03, 20:30) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της πρωτεύουσας, πρόβλημα προέκυψε με τον Αντρέα Χρίστου ο οποίος ταλαιπωρείται από ενόχληση στους προσαγωγούς. Η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.

Στα ευχάριστα, η επιστροφή των Γιόβετιτς, Σεμέδο και Άιτινγκ. Δεν πρόλαβαν οι Μασούρας και Οντουμπάντζο, ενώ χρόνο χρειάζονται ακόμη οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μαέ, Α. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Ευαγγέλου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου.

Ο Ανδρέας Χρίστου

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.