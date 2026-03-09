ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοίγει την Τρίτη (10/03) η αυλαία του Cyprus Grand Prix Skeet & Trap

Θα διεξαχθεί στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι

Με τη συμμετοχή 262 σκοπευτών και σκοπευτριών του ΣΚΗΤ και του ΤΡΑΠ, αρχίζει αύριο στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού το Cyprus Grand Prix Trap & Skeet, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα ανοίξει με το αγώνισμα του ΣΚΗΤ, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 57 σκοπευτές και σκοπεύτριες, από 12 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Σήμερα οι διαγωνιζόμενοι στο ΣΚΗΤ, είχαν την τελευταία τους προπόνηση και από αύριο ρίχνονται στην μάχη της διάκρισης.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί στις 13 και 14 Μαρτίου το αγώνισμα του ΤΡΑΠ, στο οποίο θα συμμετάσχουν 105 σκοπευτές και σκοπεύτριες από 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οι συμμετοχές και στα δύο αγωνίσματα ήταν πολύ περισσότερες, ωστόσο λόγω των τελευταίων γεγονότων στην Μέση Ανατολή, υπήρξαν αρκετές ακυρώσεις.

