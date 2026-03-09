ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Γουόκαπ και Λαρεντζάκη στη Γαλλία ο Ολυμπιακός - Μέσα Βεζένκοφ και Μόρις, αλλά αμφίβολοι για Παρί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Γουόκαπ και Λαρεντζάκη στη Γαλλία ο Ολυμπιακός - Μέσα Βεζένκοφ και Μόρις, αλλά αμφίβολοι για Παρί

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για τη διπλή -για εκείνον- εβδομάδα της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί την Τρίτη και τη Μονακό την Πέμπτη, σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Τόμας Γουόκαπ, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, έμεινε εκτός αποστολής κυρίως για λόγους προφύλαξης, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και να είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε την επόμενη εβδομάδα. Το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι πως σε εκείνο το ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους Μόρις, Τζόζεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που ενδέχεται να τον αναγκάσει να παραταχθεί με έναν μόνο καθαρό πλέι μέικερ, τον Νιλικίνα.

Την ίδια στιγμή, οι Βεζένκοφ και Μόρις βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, όμως αμφότεροι παραμένουν αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Παρί. Και οι δύο, πάντως, αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τη Μονακό την Πέμπτη, ενισχύοντας σημαντικά τη front line των «ερυθρολεύκων».

Εκτός έμεινε ο Λαρεντζάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαίου στο αριστερό πόδι, ενώ δεν ταξιδεύουν επίσης οι Φαλ και Μπουρνελές.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο προπονητής του Ιράκ καλεί τη FIFA να αναβάλει τα ματς των play-offs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Ρεάλ και ο Ποτσετίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα

Ελλάδα

|

Category image

Ματσάρα Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Τραμπ για την εθνική Ιράν: «Αν επιστρέψουν, μπορεί να τις σκοτώσουν»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Α' VS Β' γύρος: Η ΑΕΚ απογειώνεται, ο ΠΑΟΚ κρατάει, ο Ολυμπιακός πέφτει και ο Παναθηναϊκός… καλπάζει!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε το ντιλ με Ροθάδα η ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΚ

|

Category image

Γιόρτασε με τρίποντο τα 100χρονα ο Παναιτωλικός

Ελλάδα

|

Category image

Χειρότερη έδρα... μόνο τη χρονιά του β΄ γκρουπ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: Ποιες οι πιθανότητες να παραμείνει στους Μπακς σύμφωνα με τον Πόρτις

NBA

|

Category image

Οριστικά νοκ-άουτ ο Ίσκο, «τρέχει» να προλάβει Παναθηναϊκό ο Άμραμπατ

Ελλάδα

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές, έμεινε η ανακοίνωση

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Τένις

|

Category image

Μεγάλωσε η λίστα απόντων της Ρεάλ ενόψει Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ-άουτ ο Άλισον για Τουρκία, με Μαμαρντασβίλι η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη