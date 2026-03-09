Χωρίς Γουόκαπ και Λαρεντζάκη στη Γαλλία ο Ολυμπιακός - Μέσα Βεζένκοφ και Μόρις, αλλά αμφίβολοι για Παρί

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για τη διπλή -για εκείνον- εβδομάδα της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί την Τρίτη και τη Μονακό την Πέμπτη, σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Τόμας Γουόκαπ, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, έμεινε εκτός αποστολής κυρίως για λόγους προφύλαξης, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και να είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε την επόμενη εβδομάδα. Το ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι πως σε εκείνο το ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους Μόρις, Τζόζεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, κάτι που ενδέχεται να τον αναγκάσει να παραταχθεί με έναν μόνο καθαρό πλέι μέικερ, τον Νιλικίνα.

Την ίδια στιγμή, οι Βεζένκοφ και Μόρις βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, όμως αμφότεροι παραμένουν αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Παρί. Και οι δύο, πάντως, αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τη Μονακό την Πέμπτη, ενισχύοντας σημαντικά τη front line των «ερυθρολεύκων».

Εκτός έμεινε ο Λαρεντζάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαίου στο αριστερό πόδι, ενώ δεν ταξιδεύουν επίσης οι Φαλ και Μπουρνελές.

sport-fm.gr