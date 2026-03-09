Μεγάλη κόντρα Αμπράμοβιτς-Κυβέρνησης Ηνωμένου Βασιλείου για τα χρήματα από την πώληση της Τσέλσι!

Μια τετραετία μετά το τέλος εποχής στην Τσέλσι και την πώληση των μετοχών του Ρομάν Αμπράμοβιτς, έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Ρώσο μεγιστάνα και την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα χρήματα από την πώληση του συλλόγου.

Ο πρώην ιδιοκτήτης των «μπλε» εξαναγκάστηκε να παραχωρήσει το κλαμπ, καθώς η Βρετανία του είχε επιβάλει κυρώσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της δράσης Ρώσων ολιγαρχών μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς επιδιώκει πλέον να εξασφαλίσει τα έσοδα από την πώληση, τα οποία ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως «αποζημίωση» για τον πόλεμο, με στόχο την ενίσχυση των πληγέντων.

Η διορία που έχει θέσει η βρετανική κυβέρνηση λήγει στις 17 του μηνός. Ωστόσο, μέσω των νομικών του συμβούλων, ο Αμπράμοβιτς υποστηρίζει ότι το ποσό -το οποίο παραμένει δεσμευμένο σε λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο- του ανήκει πλήρως και ότι εκείνος θα αποφασίσει για τη διάθεσή του προς όφελος της Ουκρανίας.

