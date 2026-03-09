Νοκ-άουτ ο Άλισον για Τουρκία, με Μαμαρντασβίλι η Λίβερπουλ

Ο Άλισον θα μείνει στο Μέρσεϊσαϊντ την ώρα που οι υπόλοιποι «κόκκινοι» θα επιχειρήσουν να πάρουν αποτέλεσμα στο πρώτο ματς με τη Γαλατασαράι για τους «16» του Champions League, το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, λίγο πριν από το τέλος της προπόνησης της Δευτέρας και πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό την Πόλη, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ενημέρωσε το ιατρικό τιμ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός πλάνων του Σλοτ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μαμαρντασβίλι θα υπερασπιστεί την εστία της Λίβερπουλ στο παιχνίδι της Τρίτης, ενώ στον πάγκο θα βρίσκεται για πρώτη φορά ο Φρέντι Γούντμαν.

