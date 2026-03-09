Ο Καμορανέζι τα μείωσε κατά... 87%!

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος της Ανόρθωσης από τότε που ανέλαβε τα ηνία της επιστρέφοντας στην ομάδα ο Μάουρο Καμορανέζι.

Μετά το μεγάλο διπλό επί του ΑΠΟΕΛ (2-0) που την απομάκρυνε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, η «Κυρία» έφτασε τους 11 βαθμούς στους πέντε αγώνες με τον Ιταλοαργεντινό στον πάγκο, μετρώντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες και έχοντας, μάλιστα, αναμετρηθεί σε αυτά τα ματς με Άρη, Πάφο και ΑΠΟΕΛ.

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο που συνοδεύει το ξεκίνημα του Καμορανέζι στη δεύτερη θητεία του στην προσφυγική ομάδα είναι αναμφίβολα οι επιδόσεις της άμυνας των κυανολεύκων οι οποίοι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια δέχθηκαν μόλις ένα γκολ - κι αυτό στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων στο ματς με την ΕΝΥ Ύψωνα!

Το πιο πάνω γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό εάν αναλογιστούμε ότι πριν την έλευση του Καμορανέζι η Ανόρθωση είχε δεχθεί 31 γκολ σε 20 αγώνες, δηλαδή 1,55 τέρμα ανά αγώνα. Με την «Κυρία» να δέχεται στα τελευταία πέντε ματς μόλις 0,20 γκολ ανά αγώνα, προκύπτει ότι ο νέος της προπονητής μείωσε τα γκολ παθητικό κατά 87%!

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση εάν συγκρίνουμε την τωρινή επίδοση της Ανόρθωσης με τον Καμορανέζι στον πάγκο σε σχέση με αυτήν που είχε στην πρώτη του θητεία στην ομάδα της Αμμοχώστου, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Απρίλιο του 2025. Τότε, η «Κυρία» δέχθηκε 26 γκολ σε μόλις 11 ματς, μετρώντας δηλαδή 2,36 γκολ παθητικό ανά αγώνα, δηλαδή... 12 φορές περισσότερα γκολ από τα 0,20 που μετράει επί του παρόντος.