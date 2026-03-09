Οριστικό: Έδειξαν την πόρτα εξόδου στον Φερέιρα

Την απόφαση για «διαζύγιο» με τον Ρουί Φερέιρα έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες μας η διοίκηση του Εθνικού, στην έκτακτη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/3).

Ο Πορτογάλος προπονητής πλήρωσε τόσο το ξέσπασμά του στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, όπου τα έβαλε δημόσια με τους ποδοσφαιριστές του, όσο και τη γενικότερη πορεία της ομάδας.

Θυμίζουμε πως η ήττα από τους μαυροπράσινους ήταν η έβδομη σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος του Εθνικού με τον Φερέιρα στον πάγκο ενώ η ομάδα της Άχνας να παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού και στο -3 από τις θέσεις σωτηρίας.

Πλέον η διοίκηση του Εθνικού βρίσκεται στην αναζήτηση του προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της σεζόν με στόχο να αποφύγει τον υποβιβασμό της στη Β' Κατηγορία.