«Βόμβα» από την Ισπανία: Προφορική συμφωνία Λίβερπουλ-Τσάμπι Αλόνσο!

Φωτιά… έρχεται να βάλει η OK Diario σε ό,τι αφορά το μέλλον της Λίβερπουλ και του Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα, οι άνθρωποι των «κόκκινων» έχουν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό ώστε να αναλάβει την ομάδα το προσεχές καλοκαίρι.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία, πρέπει πρώτα να πληρωθεί μια βασική προϋπόθεση: Η Λίβερπουλ να μην κατακτήσει το Champions League τη φετινή σεζόν.

Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει και άλλες λεπτομέρειες. Η πρώτη επαφή των Reds με τον Αλόνσο έγινε στην Αθήνα, κατά την παραμονή της Ρεάλ στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ήδη τότε υπήρχαν φήμες πως ο Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε πλέον τόσο ισχυρή θέση στον πάγκο της «βασίλισσας». Με το διαζύγιο να έρχεται λίγο αργότερα, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν.

Η συμφωνία, όπως αναφέρεται, είναι μέχρι στιγμής προφορική για τρία χρόνια και θα τεθεί σε ισχύ ανάλογα με το τι θα ακολουθήσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Γαλατασαράι στη φάση των «16» του Champions League.

sport-fm.gr