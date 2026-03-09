Μεγάλωσε η λίστα απόντων της Ρεάλ ενόψει Σίτι

Οριστικά εκτός τέθηκαν οι Εμπαπέ και Καρέρας από το πρώτο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των 16 του Champions League.

Σημερινά δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Γάλλος επέστρεψε από την πατρίδα του που ήταν για λίγες ημέρες μην έχοντας παρουσιάσει κάποια βελτίωση στον τραυματισμό του, απουσιάζοντας και από τη σημερινή προπόνηση της Ρεάλ.

Αντίστοιχα σήμερα διαπιστώθηκε ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και ο ακραίος μπακ της ομάδας καθώς και αυτός δεν μπορεί να προπονηθεί όπως έγινε και χθες.

Πλέον οι απόντες για την αναμέτρηση είναι οι: Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ, Αλάμπα, Σεμπάγιος, Μιλιτάο, Ροντρίγκο Άλβαρο και Καρέρας, με τον τελευταίο να εκτιμάται ότι υπάρχουν ελπίδες να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στη ρεβάνς στο Μάντσεστερ.

sport-fm.gr