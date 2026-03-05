ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

Πολλές απουσίες στην Ομόνοια και ο Χένινγκ Μπεργκ χάνει ευελιξία

Το πιεστικό πρόγραμμα έχει παρέλθει στην Ομόνοια που είχε να παίξει, μέσα στον Φεβρουάριο, παιχνίδια σχεδόν ανά τέσσερις μέρες. Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη... άνεση αφού έμεινε μόνο το πρωτάθλημα καθώς αποκλείστηκε από το κύπελλο και από την Ευρώπη. Όμως οι τραυματισμοί δεν μειώθηκαν. Κάθε άλλο. Έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο καταρτισμός της ενδεκάδας αλλά και να χάνεται η ευελιξία κινήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Χαρακτηριστικό είναι πως στο επικείμενο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (07/03) θα λείπουν σίγουρα πέντε παίκτες, ενώ άλλοι δύο είναι αμφίβολοι. Φυσικά όποιοι και να παίξουν, ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει και η επάνοδος στις επιτυχίες είναι επικτακτική ανάγκη.

Μετά λοιπόν τον Νικόλα Παναγιώτου ο οποίος θα εκτίσει τιμωρία λόγω καρτών και τους Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο που θα χρειαστούν χρόνο να επανέλθουν, στα... πιτς μπήκαν οι Γιάννης Μασούρας και Μόουζες Οντουμπάντζο. Ο πρώτος είχε βγει αλλαγή απέναντι στον Απόλλωνα και ο δεύτερος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση. Το πρόβλημά τους είναι μυϊκό και στην Ομόνοια εκφράζουν την αισιοδοξία πως θα μπορέσουν να μπουν ξανά με την υπόλοιπη ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αμφιβολία υπάρχει κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν οι Γουίλι Σεμέδο και Κάρελ Άιτινγκ. Οι δυο τους την τελευταία στιγμή έμειναν εκτός κόντρα στον Απόλλωνα και δεν είναι σίγουρο πως θα προλάβουν τον αγώνα στη Λάρνακα. Εκτός των άλλων δεν υπάρχει πολυτέλεια για ρίσκο.

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, τώρα είναι που θα φανεί το βάθος και οι «ρεζέρβες» καλούνται να αποδείξουν την ετοιμότητά τους. Οι περισσότερες αλλαγές πάντως αφορούν την άμυνα καθώς θα γίνει... άνω-κάτω. Ο Σίμιτς και ο Ντιουνκού δεδομένα θα πάρουν φανέλα βασικού, ενώ δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν στο αριστερό άκρο της άμυνας βρεθεί ο Ανδρέας Χρίστου.

Eνθαρρυντικό με Τάνκοβιτς

Στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ριέκα και Απόλλωνα, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς βρήκε δίχτυα και αυτό είναι κάτι που αφήνει ικανοποίηση στην τεχνική ηγεσία. Με το εγχώριο γκολ έφτασε τα τέσσερα και το γεγονός ότι σκοράρει αυξάνει και τις λύσεις. Ο Σουηδός είναι πολύ βοηθητικός ώς τώρα με τις ασίστ, έχοντας δώσει εννιά.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Νοσοκομείο» η Ρεάλ,φώναξε τη... μισή ακαδημία ο Αρμπελόα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σήκωσε το πρώτο κύπελλο στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ με «καρέ» Στυλιανού!

ΑΕΚ

|

Category image

Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μαγκουάιρ αρνήθηκε να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τον επανέφερε και εκείνος τον δικαίωσε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγαίνει εκτός λίστας ο Σα Πίντο, σύντομα τα νεότερα

ΑΕΚ

|

Category image

Εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες ο Κριστιάνο που χάνει χρόνο για το... χιλιάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αδιάφορη αλλά δεν... αδιαφορεί

ΑΕΛ

|

Category image

Άταμαν: «Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four»

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση της ΚΟΠ με τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας - Τι συμφωνήθηκε

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Σε νέα χέρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σωστό ούτως ή άλλως

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο προπονητής της Μαρσέιγ αποκλείστηκε από το Κύπελλο Γαλλίας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδανική ευκαιρία για να ξεμπλοκάρει

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι δύο φορές που ΗΠΑ και Ιράν βρέθηκαν αντιμέτωπες σε Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη