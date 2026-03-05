Οι «ρεζέρβες» τώρα θα... φανούν

Το πιεστικό πρόγραμμα έχει παρέλθει στην Ομόνοια που είχε να παίξει, μέσα στον Φεβρουάριο, παιχνίδια σχεδόν ανά τέσσερις μέρες. Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη... άνεση αφού έμεινε μόνο το πρωτάθλημα καθώς αποκλείστηκε από το κύπελλο και από την Ευρώπη. Όμως οι τραυματισμοί δεν μειώθηκαν. Κάθε άλλο. Έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολος ο καταρτισμός της ενδεκάδας αλλά και να χάνεται η ευελιξία κινήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Χαρακτηριστικό είναι πως στο επικείμενο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (07/03) θα λείπουν σίγουρα πέντε παίκτες, ενώ άλλοι δύο είναι αμφίβολοι. Φυσικά όποιοι και να παίξουν, ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει και η επάνοδος στις επιτυχίες είναι επικτακτική ανάγκη.

Μετά λοιπόν τον Νικόλα Παναγιώτου ο οποίος θα εκτίσει τιμωρία λόγω καρτών και τους Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο που θα χρειαστούν χρόνο να επανέλθουν, στα... πιτς μπήκαν οι Γιάννης Μασούρας και Μόουζες Οντουμπάντζο. Ο πρώτος είχε βγει αλλαγή απέναντι στον Απόλλωνα και ο δεύτερος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση. Το πρόβλημά τους είναι μυϊκό και στην Ομόνοια εκφράζουν την αισιοδοξία πως θα μπορέσουν να μπουν ξανά με την υπόλοιπη ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αμφιβολία υπάρχει κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να επιστρέψουν οι Γουίλι Σεμέδο και Κάρελ Άιτινγκ. Οι δυο τους την τελευταία στιγμή έμειναν εκτός κόντρα στον Απόλλωνα και δεν είναι σίγουρο πως θα προλάβουν τον αγώνα στη Λάρνακα. Εκτός των άλλων δεν υπάρχει πολυτέλεια για ρίσκο.

Όπως γίνεται λοιπόν αντιληπτό, τώρα είναι που θα φανεί το βάθος και οι «ρεζέρβες» καλούνται να αποδείξουν την ετοιμότητά τους. Οι περισσότερες αλλαγές πάντως αφορούν την άμυνα καθώς θα γίνει... άνω-κάτω. Ο Σίμιτς και ο Ντιουνκού δεδομένα θα πάρουν φανέλα βασικού, ενώ δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν στο αριστερό άκρο της άμυνας βρεθεί ο Ανδρέας Χρίστου.

Eνθαρρυντικό με Τάνκοβιτς

Στα δύο τελευταία παιχνίδια με Ριέκα και Απόλλωνα, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς βρήκε δίχτυα και αυτό είναι κάτι που αφήνει ικανοποίηση στην τεχνική ηγεσία. Με το εγχώριο γκολ έφτασε τα τέσσερα και το γεγονός ότι σκοράρει αυξάνει και τις λύσεις. Ο Σουηδός είναι πολύ βοηθητικός ώς τώρα με τις ασίστ, έχοντας δώσει εννιά.