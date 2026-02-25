Για την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή της στιγμή

Χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία της θέλει να προσθέσει το βράδυ της Πέμπτης (19:45) η Ομόνοια στην Κροατία, στη ρεβάνς με τη Ριέκα για την νοκ άουτ φάση του Conference League.

Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα, την ήττα με 1-0 στο ΓΣΠ, ώστε να φύγουν από την έδρα των Κροατών με την πολυπόθητη πρόκριση, που αν έρθει θα αποτελεί μοναδική στιγμή για τους πράσινους, καθώς ποτέ προηγουμένως δεν αγωνίστηκαν στη φάση των «16» κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σίγουρα η αποστολή των πρασίνων δεν θα είναι εύκολη, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν οι πιθανότητες στην ομάδα της Λευκωσίας καλούνται να τις κυνηγήσουν.

Στα της ετοιμασίας των πλάνων, ο Χένινγκ Μπεργκ υπολογίζει στους Μάριτς και Εβάντρο που απουσίαζαν στον πρώτο αγώνα. Δεν υπολογίζει στους Φαμπιάνο και Ανδρέου, που έχουν πρόβλημα τραυματισμού, καθώς και στον Μαγιαμπέλα που ούτως ή αλλιώς δεν είναι δηλωμένοςστην ευρωπαϊκή λίστα.