ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

Ερώτηση για τις αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα με τον ΑΠΟΕΛ δέχθηκε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα.

«Δεν ξέρω τι εννοείται με τη λέξη βασική εντεκάδα. Πήγαμε πολύ καλά σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με όλους τους παίκτες. Η διάφορα τώρα με το προηγούμενο παιχνίδι είναι πως υπάρχουν τέσσερις μέρες διαφορά με τον προηγούμενο αγώνα και όχι 2. Η εντεκάδα με ΑΠΟΕΛ ήταν καλή τόσο αυτή που άρχισε όσο και αυτή που τελείωσε το παιχνίδι. Πολλοί νομίζουν ότι έκανα πολλές αλλαγές με το ΑΠΟΕΛ, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Η εντεκάδα ήταν πολύ καλή απλά δεν μετουσιώσαμε τις ευκαιρίες. Είναι φυσιολογικό να κάνεις αλλαγές όταν δίνεις τόσα πολλά παιχνίδια» απάντησε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

«Και εμείς ενοχληθήκαμε από την ήττα με τον ΑΠΟΕΛ, όμως η απόδοσή μας είναι πολύ καλή»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λάτρεψε τον Λούκμαν o Σιμεόνε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τους... μεγάλους, ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε και τους Κ19 της Ομόνοιας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Άταμαν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη