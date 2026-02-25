Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

Ερώτηση για τις αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα με τον ΑΠΟΕΛ δέχθηκε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα.

«Δεν ξέρω τι εννοείται με τη λέξη βασική εντεκάδα. Πήγαμε πολύ καλά σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με όλους τους παίκτες. Η διάφορα τώρα με το προηγούμενο παιχνίδι είναι πως υπάρχουν τέσσερις μέρες διαφορά με τον προηγούμενο αγώνα και όχι 2. Η εντεκάδα με ΑΠΟΕΛ ήταν καλή τόσο αυτή που άρχισε όσο και αυτή που τελείωσε το παιχνίδι. Πολλοί νομίζουν ότι έκανα πολλές αλλαγές με το ΑΠΟΕΛ, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Η εντεκάδα ήταν πολύ καλή απλά δεν μετουσιώσαμε τις ευκαιρίες. Είναι φυσιολογικό να κάνεις αλλαγές όταν δίνεις τόσα πολλά παιχνίδια» απάντησε.