Κόουτς, έμεινε ένας... μεγάλος στόχος!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Το μέχρις στιγμής δείγμα της δουλειάς του Αργεντινού στον πάγκο των γαλάζιων δικαιώνει τις προσδοκίες.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ο Ερνάν Λοσάδα, αναλαμβάνοντας τον Απόλλωνα, έθεσε ξεκάθαρους στόχους για τη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού. «Να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα να κερδίζει αγώνες, να κατακτά τίτλους και ελπίζω να κάνουμε αυτό το γήπεδο (σ.σ. στάδιο Αλφαμέγα) ένα πραγματικό φρούριο, όπου οι αντίπαλοι θα φοβούνται να έρχονται να παίξουν απέναντί μας».

Το μέχρις στιγμής δείγμα της δουλειάς του Αργεντινού στον πάγκο των γαλάζιων δικαιώνει τις προσδοκίες και οι δυο από τους τρεις στόχους που αναφέρονται πιο πάνω υλοποιούνται. Με τον 43χρονο τεχνικό ο Απόλλωνας δεν έμαθε απλά να κερδίζει αλλά… δεν χάνει κιόλας. Μετράει εννέα στα εννέα στο πρωτάθλημα, ενώ κατέγραψε άλλη μία νίκη στο κύπελλο, όπου είχε και μία ισοπαλία, παίρνοντας φυσικά την πρόκριση στην παράταση. Έκανε επίσης φρούριο την έδρα του, πετυχαίνοντας κόντρα στον Εθνικό την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στο στάδιο Αλφαμέγα, ενώ εκεί είχε πάρει και τις δυο προκρίσεις στο κύπελλο.

Συνεπώς, τι μένει για να εκπληρώσει τις αρχικές του φιλοδοξίες ο Λοσάδα; Mα, φυσικά, η κατάκτηση των τίτλων. Κι αυτή τη στιγμή, αντίθετα με την εντύπωση που δινόταν μέχρι τον Δεκέμβριο, οι γαλάζιοι έχουν τις πιθανότητές τους και για τα δύο τρόπαια. Στο κύπελλο είναι στα ημιτελικά αναμένοντας αντίπαλο, ενώ στο πρωτάθλημα την ερχόμενη Δευτέρα (02/03) διεκδικεί, με ενδεχόμενο διπλό επί της Ομόνοιας, να πλησιάσει στους τρεις βαθμούς τους πράσινους, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή. Εάν το πετύχει, τότε από εκεί και πέρα όλα θα είναι πιθανά, ενόψει και των μαχών στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι πέραν της Ομόνοιας, πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου, οι γαλάζιοι θα παίξουν επίσης με ΑΕΛ (εντός) και Ανόρθωση (εκτός).

Διαβαστε ακομη