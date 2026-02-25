Αισθητή η απουσία του Καμπρέρα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο μοναδικός καθαρόαιμος στράικερ που απέμεινε διαθέσιμος, ο Ριάντ Μπάγιτς, δεν δείχνει να βρίσκεται και στην καλύτερή του φόρμα.

Λείπει πολύ από την ΑΕΚ ο Έντζο Καμπρέρα… Η απουσία του 26χρονου Αργεντινού φορ στοιχίζει στην ομάδα της Λάρνακας όσον αφορά το σκοράρισμα και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Ο μοναδικός καθαρόαιμος στράικερ που απέμεινε διαθέσιμος, ο Ριάντ Μπάγιτς, δεν δείχνει να βρίσκεται και στην καλύτερή του φόρμα το τελευταίο διάστημα, αφού δεν έδωσε βοήθειες στο εύκολο γκολ, κάτι που έχει απόλυτη ανάγκη η ομάδα.

Στον τελευταίο αγώνα με την Ομόνοια Αρ. ο Μπάγιτς ήταν ο μοιραίος της ομάδας του, χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Η τελευταία φορά που είδε δίκτυα ο Βόσνιος επιθετικός ήταν στις 31 Ιανουαρίου, στην πεντάρα επί της ΕΝΠ (20ή αγωνιστική). Έκτοτε έχει σιγήσει…

Είναι, επίσης, ενδεικτικό πως από την αρχή του 2026 ο Μπάγιτς έχει σκοράρει μονάχα σε δύο αγώνες, στο 4-0 επί της Ανόρθωσης και στο 5-0 επί της ΕΝΠ, πετυχαίνοντας συνολικά τέσσερα τέρματα. Στην ΑΕΚ περιμένουν μεγαλύτερη συνεισφορά στο σκοράρισμα από τον Μπάγιτς στα προσεχή κρίσιμα παιχνίδια που έπονται.

Από την ημέρα που τραυματίστηκε ο Καμπρέρα, στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (ο Αργεντινός πρόλαβε να σκοράρει σ' εκείνο το ματς), η ΑΕΚ στα δύο επόμενα παιχνίδια που έδωσε, με Απόλλωνα και Ομόνοια Αρ., βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα μόνο μία φορά και αυτήν από την άσπρη βούλα (Μιλίτσεβιτς).

 

Διαβαστε ακομη