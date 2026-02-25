ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

O Mατέο Μάριτς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα στην Κροατία.

«Η Ομόνοια ξέρει πως να παίζει σε τέτοια γήπεδα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι περίπου όπως την Κύπρο οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» ανάφερε στην αρχική του τοποθέτηση.

Ακολούθως, σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι πράσινοι προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες, στο πρώτο ματς με τη Ριέκα και στο πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ, απάντησε: «Είμαστε επαγγελματίες ξέρουμε να αντιδρούμε σε τέτοιες στιγμές».

Για το γεγονός ότι η ομάδα της Λευκωσίας έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, αφού για πρώτη φορά θα παίξει σε φάση των «16» του Conference League, είπε: «Ήμασταν και πέρσι σε αυτό το στάδιο. Πέρσι δεν τα καταφέραμε και τώρα είναι ευκαιρία να τα καταφέρουμε».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

«Και εμείς ενοχληθήκαμε από την ήττα με τον ΑΠΟΕΛ, όμως η απόδοσή μας είναι πολύ καλή»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λάτρεψε τον Λούκμαν o Σιμεόνε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τους... μεγάλους, ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε και τους Κ19 της Ομόνοιας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Άταμαν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη