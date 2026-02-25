«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

O Mατέο Μάριτς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Ριέκα στην Κροατία.

«Η Ομόνοια ξέρει πως να παίζει σε τέτοια γήπεδα. Ο αγωνιστικός χώρος είναι περίπου όπως την Κύπρο οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» ανάφερε στην αρχική του τοποθέτηση.

Ακολούθως, σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι πράσινοι προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες, στο πρώτο ματς με τη Ριέκα και στο πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ, απάντησε: «Είμαστε επαγγελματίες ξέρουμε να αντιδρούμε σε τέτοιες στιγμές».

Για το γεγονός ότι η ομάδα της Λευκωσίας έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, αφού για πρώτη φορά θα παίξει σε φάση των «16» του Conference League, είπε: «Ήμασταν και πέρσι σε αυτό το στάδιο. Πέρσι δεν τα καταφέραμε και τώρα είναι ευκαιρία να τα καταφέρουμε».