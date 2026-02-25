«Και εμείς ενοχληθήκαμε από την ήττα με τον ΑΠΟΕΛ, όμως η απόδοσή μας είναι πολύ καλή»

Δεν συμμερίζεται τον όρο «βασική ενδεκάδα» τόνισε ο Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Ριέκα, απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον θα χρησιμοποιήσει βασικούς ποδοσφαιριστές σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Νορβηγός προπονητής απάντηση και για τη φάση που έφερε τον τραυματισμό του Φαμπιάνο, αλλά και την κατάσταση του Εβάντρο.

Για τον αγώνα: «Ήρθαμε εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε 0-1 στο σκορ. Στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν άτυχοι γιατί είχαμε ευκαιρίες. Η Ριέκα είναι καλή ομάδα όμως αυτή τη φορά πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να περάσουμε».

Αν θα χρησιμοποιήσει την βασική ενδεκάδα: «Δεν ξέρω τι εννοείται με τη λέξη βασική εντεκάδα. Πήγαμε πολύ καλά σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με όλους τους παίκτες. Η διάφορα τώρα με το προηγούμενο παιχνίδι είναι πως υπάρχουν τέσσερις μέρες διαφορά με τον προηγούμενο αγώνα και όχι δύο. Η εντεκάδα με ΑΠΟΕΛ ήταν καλή τόσο αυτή που άρχισε όσο και αυτή που τελείωσε το παιχνίδι. Πολλοί νομίζουν ότι έκανα πολλές αλλαγές με το ΑΠΟΕΛ, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Η εντεκάδα ήταν πολύ καλή απλά δεν μετουσιώσαμε τις ευκαιρίες. Είναι φυσιολογικό να κάνεις αλλαγές όταν δίνεις τόσα πολλά παιχνίδια».

Για τον προπονητή της Ριέκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (διαβάστε ΕΔΩ): «Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Είναι ένας καλός προπονητής και από ότι κατάλαβα καλός χαρακτήρας».

Για το αν η ομάδα έχει ενέργεια μετά από τόσα παιχνίδια: «Είμαστε καλά, μοιράσαμε τους αγώνες με τους παίκτες, κάναμε rotation. Είχαμε τραυματισμούς πριν τα Χριστούγεννα και κάναμε αλλαγές. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να προκριθούμε και τα καταφέραμε. Όλοι οι παίκτες συμμετείχαν. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην Ευρώπη και να είσαι και στο πρωτάθλημα πρώτος».

Για την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ: «Είναι φυσιολογικό για τον κόσμο να είναι ενοχλημένοι που χάσαμε με το ΑΠΟΕΛ. Και εμείς ενοχληθήκαμε. Η απόδοση μας όμως είναι σταθερά πολύ καλή και αν συνεχίσουμε έτσι θα έρθουν τα καλά αποτελέσματα».

Για τον Εβάντρo: «Άρχισε να προπονείται. Είναι σε καλό δρόμο. Θα τον αξιολογήσουμε. Θα κάνουμε τους τελικούς ελέγχους και θα αποφασίσουμε αν θα παίξει»

Για τον Φαμπιάνο: «Αν θέλεις να κερδίσεις κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις με το παιχνίδι στο 89΄, δεν περιμένεις να τελειώσεις το παιχνίδι. Ο Φαμπιάνο είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας . Τον περιμένουμε να έρθει το συντομότερο δυνατό πίσω. Ο Φράνσις είναι ένας επίσης εξαιρετικός τερματοφύλακας και ο λόγος που δεν έχει πολύ χρόνο είναι πως είναι ο Φαμπιανό. Ο Φράνσις είναι μεγάλο ταλέντο, είναι στην Εθνική».