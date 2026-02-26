ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γύρισε από το.. 5-2 η Γιουβέντους, όμως η Γαλατασαράι προκρίθηκε στην παράταση

Η Γιουβέντους πήγε για το μεγάλο θαύμα, όμως η Γαλατασαράι έκλεισε θέση στους «16» κι ας ηττήθηκε 3-2

H… θεόμουρλη Γιουβέντους μπορεί να δέχθηκε πέντε γκολ στην Τουρκία, να ηττήθηκε με μεγάλο προβληματισμό και από την Κόμο το περασμένο Σάββατο, αλλά έδειξε στη ρεβάνς του Τορίνο με τη Γαλατά πως όντως, έχει φανέλα με βάρος...

Αλλά ούτε αυτό τελικά ήταν αρκετό, με τον Οσιμέν ν’ αποδεικνύεται «τιμωρός»!

Οι «μπιανκονέρι» έκαναν τους Τούρκους να… τρέμουν στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αφού είχαν επανέλθει από το εις βάρος τους 5-2 του πρώτου αγώνα και διεκδικούσαν την πρόκριση στα 90’+4’ λεπτά, κυνηγώντας μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές του Champions League.

Το ιταλικό κλαμπ οδήγησε την κόντρα σε παράταση με το τελικό 3-0 που ήρθε με παίκτη λιγότερο από το 48ο λεπτό για πολύ άσχημο πάτημα του Κέλι στον αστράγαλο του Γιλμάζ.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Λοκατέλι στο 37’ από το σημείο του πέναλτι, ο Γκάτι στο 70’ από κοντά σε κενή εστία έκανε το 2-0 και ο ΜακΚένι στο 82’ με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έγραψε το 3-0! Ακολύθησε δοκάρι για τους «μπιανκονέρι», μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Γαλατά και το… θρίλερ συνεχίστηκε στην παράταση.

Εκεί, η Γιουβέντους πίεσε, στο 96’ ο Ζέγκροβα έχασε το… άχαστο με αριστερό πλασέ με όλο τον χώρο και τον χρόνο δικό του και τελικά η Γαλατασαράι… ξεμπέρδεψε! Ο Γκάτι έπεσε δίχως να προλάβει την μπαλιά προς τον Οσιμέν κι αυτός με τρομερό πλασέ κάτω από τα πόδια του κίπερ μείωσε σε 3-1 και οδήγησε την ομάδα του στους «16». Εκεί, θα περιμένει μια εκ των Λίβερπουλ ή Τότεναμ.

Στο 119' ήρθε και ο Γιλμάζ να διαμορφώσει το τελικό 3-2 με το σύνολο του Μπουρούκ να εξασφαλίζει μια πρόκριση που ήρθε με άγχος, ιδρώτα και τεράστιες αντοχές, απέναντι σε μια «Γηραιά Κυρία» που αποκλείστηκε υπερήφανα και με χειροκρότημα...

 

Διαβαστε ακομη