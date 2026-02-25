ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

Αυτή τη φορά η Ε.Ν. Ύψωνα έκλεψε την μπουκιά μέσα από το στόμα των πρασίνων, ισοφαρίζοντας στο 89’ το τέρμα που πέτυχε ο Κακουλλής στο 54’.

Όσο πάει, μεγαλώνει το πρόβλημα στον Άρη, ο οποίος αγνοεί τη νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, καθώς μετά τις τρεις ήττες στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια με τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον πάγκο (Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρθωση) ακολούθησαν δυο ισοπαλίες με τον Λιάσο Λουκά στην τεχνική ηγεσία. Στα πρώτα παιχνίδια με τον Κύπριο προνονητή η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έφθασε στην πηγή, όμως δεν ήπιε νερό, δεχόμενη τέρμα λίγο πριν από το τελικό σφύριγμα.

Αυτή τη φορά η Ε.Ν. Ύψωνα έκλεψε την μπουκιά μέσα από το στόμα των πρασίνων, ισοφαρίζοντας στο 89’ το τέρμα που πέτυχε ο Κακουλλής στο 54’. Την προηγούμενη αγωνιστική, αν και ο Άρης είχε ανοίξει το σκορ στο 81’, δεν πήρε το μάξιμουμ των βαθμών, καθώς ισοφαρίστηκε στο 90+8’! Αυτές δεν ήταν οι μοναδικές φορές που χάθηκαν βαθμοί λίγο πριν από το άκουσμα του τελευταίου σφυρίγματος.

Στην 4η αγωνιστική, ο Άρης, αν και είχε ισοφαρίσει στο 82’, ηττήθηκε (3-2) εκτός έδρας από την ΑΕΚ με γκολ του Λέδες στο 90’. Άλλοι δυο βαθμοί είχαν κάνει φτερά στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, η οποία έκανε το 2-2 στο 80’. Άλλο ένα γκολ στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων δέχθηκε ο Άρης και από τον ΑΠΟΕΛ (2-0) και συγκεκριμένα στο 85’, όμως ήταν από προηγουμένως πίσω στο σκορ.

