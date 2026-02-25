Ίσως έλεγε για τον Παρούτη

Ο Δανιήλ Παρούτης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΛ στο παιχνίδι με την ΕΝΠ. Ο τρόπος που πανηγύρισε ο 25χρονος επιθετικός έδειξε το πόσο ήθελε αυτό να συμβεί. Ο Παρούτης άφησε την Ανόρθωση για την ΑΕΛ τον προηγούμενο Γενάρη, με την ομάδα της Λεμεσού να ενισχύεται ποιοτικά μ΄έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή.

Έως τώρα, μετρά εφτά συμμετοχές με την ΑΕΛ, όλες ως αλλαγή. Συνολικά αγωνίστηκε 125 λεπτά σκοράροντας ένα γκολ. Η εικόνα του ωστόσο στα τελευταία παιχνίδια δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει φανέλα βασικού στα αμέσως επόμενα ματς. Βάζουμε στην εξίσωση και το γεγονός ότι ο Ούγκο Μάρτινς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την Ένωση πως ενδεχομένως να αδικεί κάποιους ποδοσφαιριστές.

Το σίγουρο είναι πως όλοι θα χρειαστεί να κάνουν το βήμα παραπάνω για την ομάδα αφού τα δύσκολα είναι προ των πυλών. Η ΑΕΛ θα δώσει την τελευταία της μάχη για είσοδο στην εξάδα, ενώ περιμένει πώς και πώς και τα παιχνίδια κυπέλλου.