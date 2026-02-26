Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

Με τα ματς της Τετάρτης (25/02) ολοκληρώθηκαν τα playoffs του Champions League και συμπληρώθηκε η τελική 16άδα που συνεχίζει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02) στις 13:00 στη Νιόν θα μάθουν οι φιναλίστ τον αντίπαλό τους στους 16, καθώς και το τελικό μονοπάτι μέχρι και τον τελικό στη Βουδαπέστη.

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Άρσεναλ

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν μέσω των playoffs

Ατλέτικο

Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ

Νιούκαστλ

Αταλάντα

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Γαλατάσαραϊ

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των playoffs

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Μπριζ – Ατλέτικο 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1

Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ 3-2 (3-0 κ.δ.)

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2

Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Μπενφίκα / Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Μονακό / Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ