ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

Όλα τα δεδομένα για τη συνέχεια του Champions League

Με τα ματς της Τετάρτης (25/02) ολοκληρώθηκαν τα playoffs του Champions League και συμπληρώθηκε η τελική 16άδα που συνεχίζει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02) στις 13:00 στη Νιόν θα μάθουν οι φιναλίστ τον αντίπαλό τους στους 16, καθώς και το τελικό μονοπάτι μέχρι και τον τελικό στη Βουδαπέστη.

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Άρσεναλ

Μπάγερν

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν μέσω των playoffs

Ατλέτικο

Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ

Νιούκαστλ

Αταλάντα

Ρεάλ Μαδρίτης

Παρί Σεν Ζερμέν

Γαλατάσαραϊ

 

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των playoffs

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ 1-6

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ 3-1

Μπριζ – Ατλέτικο 3-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1

Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ 3-2 (3-0 κ.δ.)

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2

Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπόντο Γκλιμτ ή Μπενφίκα / Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Μονακό / Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γύρισε από το.. 5-2 η Γιουβέντους, όμως η Γαλατασαράι προκρίθηκε στην παράταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με... υπογραφή Βινίσιους πέρασε το εμπόδιο της Μπενφίκα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή της στιγμή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, μετά από δύο παρατάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Δυσκολεύεται να πλησιάσει τον… πήχη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tρέλανε την Ντόρτμουντ στο 90+8'... με πέναλτι και πήρε την πρόκριση η Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει σίγουρα κι άλλα…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αισθητή η απουσία του Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Ίσως έλεγε για τον Παρούτη

ΑΕΛ

|

Category image

Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κόουτς, έμεινε ένας... μεγάλος στόχος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη