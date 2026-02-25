Θέλει σίγουρα κι άλλα…

Αναμφίβολα η νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας στο ντέρμπι των «αιωνίων» έδωσε νέα πνοή στα όνειρα των γαλαζοκιτρίνων για διάκριση στη φετινή σεζόν. Σίγουρα όμως αυτό δεν φθάνει, καθώς ακόμη η ομάδα της Λευκωσίας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. To συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία με 39 βαθμούς είναι στο -5 από την τέταρτη Πάφος FC και στο -7 από την ΑΕΚ, ενώ από τον δεύτερο Απόλλωνα και την πρωτοπόρο Ομόνοια απέχει εννέα και 15 βαθμούς, αντίστοιχα.

Ως πρώτο βήμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά τη συμμετοχή του στο α’ γκρουπ, καθώς παίρνοντας το απαιτούμενο αποτέλεσμα το ερχόμενο Σάββατο (28/02, 17:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα», απέναντι στην ΑΕΛ, θα κλείσει και τυπικά το θέμα. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν διαφορά έξι βαθμών (39-33) από τους ομόχρωμούς τους της Λεμεσού, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της α’ φάσης.

Στη συμπρωτεύουσα ο ΑΠΟΕΛ θα πάει και στην τελευταία αγωνιστική, για να παίξει με τον Άρη, με τον οποίον αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν στους 39 βαθμούς, ενώ ενδιάμεσα θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ την Ανόρθωση. Ως γνωστόν, ο ΑΠΟΕΛ διεκδικεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο και διαμέσου του κυπέλλου, θεσμό στον οποίο έχει προκριθεί στα ημιτελικά.