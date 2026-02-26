Με... υπογραφή Βινίσιους πέρασε το εμπόδιο της Μπενφίκα η Ρεάλ

Η Μπενφίκα έβαλε ζόρια στη Ρεάλ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ωστόσο οι μερένγκες λύγισαν την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη επικρατώντας 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τους 16 του Champions League.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν τη Ρεάλ. Στο 15ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Παυλίδη και κόντρα του Καρέρας, ο Ράφα Σίβλα από κοντά και σε δεύτερο χρόνο την έστειλε στα δίχτυα.

Η χαρά της Μπενφίκα διήρκησε ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα, καθώς η Ρεάλ απάντησε άμεσα. Ο Γκιουλέρ είδε τον Βαλβέρδε, εκείνος έκανε το γύρισμα στο ημικύκλιο και ο Τσουαμενί με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ρεάλ μετά το 1-1 ανέβασε στροφές και πίεσε για το δεύτερο γκολ. Αυτό κατάφερε να το πετύχει με τον Αρντά Γκιουλέρ στο 33′, ωστόσο ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ στον Γκονθάλο.

Στο δεύτερο μέρος η Μπενφίκα πίεσε για να βρει το δεύτερο γκολ, όμως η Ρεάλ κατάφερε να το πετύχει με το ωραίο πλασέ του Βινίσιους μετά από υποδειγματική αντεπίθεση και εκεί η σεμνή τελετή έβαλε τέλος.

