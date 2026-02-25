Δυσκολεύεται να πλησιάσει τον… πήχη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην τρέχουσα περίοδο μάζεψε 22 φορές την μπάλα από τα δικά της δίχτυα, σε αντίθεση με τα δέκα τέρματα που είχε δεχθεί στο ίδιο διάστημα πέρσι.

Η φετινή Πάφος FC δυσκολεύεται να φθάσει τον πήχη εκεί όπου η ίδια τον όρισε στην περσινή σεζόν, κατακτώντας μάλιστα το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η παφιακή ομάδα, μετά την ισοπαλία (0-0) με την Ανόρθωση, είναι στους 44 βαθμούς, έχοντας διαφορά 14 βαθμών από την περσινή συγκομιδή της, όταν στη 23η αγωνιστική είχε μαζέψει 58 πόντους και προπορευόταν στον βαθμολογικό πίνακα.

Ενδεικτικά είναι και τα νούμερα σε άμυνα και επίθεση. Πέρσι, τέτοια περίοδο, είχε στείλει 47 φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, ενώ φέτος μετρά 40 γκολ. Όσον αφορά τις αμυντικές της επιδόσεις, στην τρέχουσα περίοδο μάζεψε 22 φορές την μπάλα από τα δικά της δίχτυα, σε αντίθεση με τα δέκα τέρματα που είχε δεχθεί στο ίδιο διάστημα πέρσι.

Πάντως, δεν εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για τους πρωταθλητές σχετικά με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Πέραν του γεγονότος ότι βρίσκονται στην τετράδα του κυπέλλου, υπάρχει το παράθυρο και μέσω του πρωταθλήματος, απέχοντας τέσσερις βαθμούς από τη δεύτερη θέση και δυο από την τρίτη.

Στον επόμενο αγώνα το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες έχει την ευκαιρία κατ' αρχάς να κάνει βήμα για την πρώτη τετράδα, αφού αν κερδίσει τον Άρη θα τον αφήσει οκτώ βαθμούς πιο πίσω.

