Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, μετά από δύο παρατάσεις

Οι απουσίες ήταν σημαντικές, ο Ολυμπιακός έδωσε τεράστια μάχη, στο τέλος όμως λύγισε στο Κάουνας.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/2) στη δεύτερη παράταση από τη Ζάλγκιρις (99-94), στον αγώνα για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει πείσμα, όχι όμως και καθαρό μυαλό που θα βοηθούσε για το αποτέλεσμα.

Στο 18-10 έπεσαν οι ερυθρόλευκοι (11-3 εντός και 7-7 εκτός έδρας), με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας (32 πόντοι σε 32 λεπτά), με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει πράγματα και θαύματα (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 25 λεπτά), αλλά και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κλείνει τον αγώνα με 7/19 σουτ το βράδυ που οι Σάσα Βεζένκοβ – Νίκολα Μιλουτίνοβ έλειψαν πολύ.

Στο 17-12 ανέβηκαν οι Λιθουανοί (10-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας) που συνεχίζουν να ονειρεύονται την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Με 23 πόντους έκλεισαν τον αγώνα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος (πήρε φωτιά στη δεύτερη παράταση) και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, εντυπωσιακό double-double είχε ο Μόουζες Ράιτ (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ).

Ο αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Πίτερς, Τζόουνς άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που πήρε πολλά από τον σέντερ του, αλλά είδε τον άσο του να κάνει δύο φάουλ στο πρώτο τετράλεπτο. Οι Πειραιώτες δεν σπατάλησαν κατοχή μέχρι το τηλεοπτικό timeout (11-13 στο 6′), το φινάλε της περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες στα ίσα (18-18), με τους γηπεδούχους να έχουν πέντε ασίστ για πέντε λάθη και τον Μπαρτζώκα να ψάχνει δίδυμα-τρίδυμα για καλύτερες συνεργασίες.

Με τον Φουρνιέ να παίρνει φάσεις στις αρχές της δεύτερης και να σκοράρει κατά ριπάς, ο Ολυμπιακός έχτισε ένα προβάδισμα εννέα πόντων (29-20 στο 14′) καθώς έφτανε το σερί του στο 11-0. Η Ζάλγκιρις απάντησε για την ισοφάριση (31-31 στο 17′) με μπαράζ τριπόντων, καθώς οι Πειραιώτες προσπαθούσαν να επιβιώσουν με Τζόσεφ – ΜακΚίσικ μαζί στο παρκέ. Ο Τζόουνς με γκολ-φάουλ κράτησε την ομάδα του μπροστά και στο ημίχρονο (37-39) ο Αμερικανός ήταν αυτός που ξεχώριζε (9 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ).

Ο Γουορντ άνοιξε το β’ μέρος με γκολ-φάουλ για το +5 (42-37), ο Τζόουνς συνέχισε να κυριαρχεί σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, ο Γουόκαπ έβαλε τρίποντο για το 41-51 στο 23′ κι ο Ολυμπιακός κράτησε τους γηπεδούχους σε απόσταση. Όσο κι αν πάλευε, η Ζάλγκιρις δεν μπορούσε να παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Ο Νιλικίνα έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 51-60 στο φινάλε της περιόδου, ένα σουτ που έμοιαζε να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης.

Ο Φουρνιέ έγραψε το 51-62 στο ξεκίνημα της τέταρτης και εκεί ήρθε η απάντηση της Ζάλγκιρις. Με ένα 10-0 μείωσε στο 61-62 χάρη σε καλάθι του Μπραζντέικις από τη γωνία, για να απαντήσει με τρίποντο ο Φουρνιέ και να βάλει κι άλλο για το 63-69, με αυτοκρατορική εκτέλεση στο 36′. Ο Γάλλος ξανασκόραρε για το 69-71, μετά από σερί τρίποντα του Γουίλιαμς-Γκος, όμως οι γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό και ο Λο τους έβαλε μπροστά (73-71) με βολές στα 90″.

Ο Φουρνιέ σπατάλησε κατοχές, είχε ένα κακό τρίποντο, όμως ο Τζόουνς ήταν εκεί για να σκοράρει για την ισοπαλία (73-73) στα 26.9″. Ο Φρανσίσκο αστόχησε υπό την πίεση των Γουόκαπ – Τζόουνς, ο Φουρνιέ κατέβασε τη μπάλα, δεν εκτέλεσε και το ματς πήγε στην παράταση. Εκεί ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο μεγάλα καλάθια, ο Φρανσίσκο απάντησε με τρίποντο για το 80-78 στο 43′ και αμέσως μετά έβαλε και βολές για το +4. Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε, ισοφάρισε με Φουρνιέ και Ντόρσεϊ στα 39.8″ και το θρίλερ συνεχίστηκε.

Ο Ράιτ αστόχησε σε τρίποντο, οι Πειραιώτες είχαν την τελευταία κατοχή, ο Ντόρσεϊ αστόχησε από το τρίποντο και το ματς πήγε στη δεύτερη παράταση. Δίποντο Πίτερς και τρίποντο Φουρνιέ έκαναν το 82-87, από εκεί και πέρα όμως ουδείς βρήκε τρόπο να σταματήσει τον Γουίλιαμς-Γκος που σκόραρε κατά ριπάς για να πάρει το ματς.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Κοβάλσκι, Μπαένα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 (κ.α.), 99-94

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 30η αγωνιστική η Ζάλγκιρις θα παίξει στη Βαλένθια (5/3 στις 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (6/3 στις 21:15).

Πηγή: sport24.gr