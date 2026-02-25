ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

H τοποθέτηση του Νορβηγού προπονητή της Ομόνοιας σχετικά με τη φάση που έφερε τον τραυματισμό του Φαμπιάνο

Για την εντολή στον Φαμπιάνο να προωθηθεί στο φινάλε του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, σε εκτέλεση κόρνερ, από το οποίο προήλθε και ο τραυματισμός του, τοποθετήθηκε ο Χένινγκ Μπεργκ, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για τον αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία.

«Το παιχνίδι ήταν στο 89’, κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε για την ποιότητα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα: «Ο Φαμπιάνο είναι ο νούμερο 1 τερματοφύλακας της ομάδας με εξαιρετικές εμφανίσεις. Δεν γνωρίζω πότε θα επιστρέψει».

Όσον αφορά στους αντικαταστάτες του, είπε: «Έχουμε άλλες δύο πολύ καλές επιλογές, για παράδειγμα τον Ουζόχο. Είναι ταλέντο και διεθνής με την Εθνική Νιγηρίας και πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις, όπως έκανε και στο Europa League».

