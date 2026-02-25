Tρέλανε την Ντόρτμουντ στο 90+8'... με πέναλτι και πήρε την πρόκριση η Αταλάντα

Απίστευτο και όμως αληθινό, βγαλμένο από τον υπέροχο και μαγικό κόσμο του Champions League! Η Αταλάντα προηγήθηκε με τρία γκολ διαφορά στο 57ο λεπτό ανατρέποντας την ήττα της με 2-0 στο πρώτο ματς από την Ντόρτμουντ, οι Γερμανοί μείωσαν σε 3-1 στο 75′ όμως ενώ οι δύο ομάδες είχαν αρχίσει να συμφιλιώνονται με την ιδέα της παράτασης, οι μπεργκαμάσκι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κρστόβιτς από τον Μπενσεμπαϊνί, για να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα ο Σάμαρτζιτς στο 90+8′ και να στείλει την ομάδα του στους 16 της διοργάνωσης.

Το ματς

Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε ζητήσει η Αταλάντα αφού με τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ για να μειώσει στο ήμισυ το αβαντάζ της Ντόρτμουντ από τον πρώτο αγώνα (νίκη με 2-0 για τους Βεστφαλούς).

Αυτό ήρθε στο 5′ με την προβολή του Σκαμάκα από το ύψος της μικρής περιοχής έπειτα από γύρισμα από τα αριστερά του Μπερνασκόνι, με τους γηπεδούχους να κλείνουν ιδανικά το πρώτο μέρος αφού έκαναν το 2-0 με το σουτ του Τζαπακόστα εκτός περιοχής, που βρήκε στο σώμα του Μπενσεμπαϊνί και ξεγέλασε τον Κόμπελ.

Στο 57ο λεπτό η “Jewiss Arena” πήρε φωτιά όταν ο Ντε Ρουν έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Πάσαλιτς εκτέλεσε με σκαστή κεφαλιά τον Κόμπελ για να γράψει το 3-0, με το σκορ αυτό να δίνει πρόκριση στους γηπεδούχους αλλά τον Αντεγέμι να σκοράρει στο 75ο λεπτό με υπέροχο φαλτσαριστό αριστερό σουτ και να φέρνει το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στις καθυστερήσεις με το σκορ στο 3-1 που τις έστελνε στην παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους σε ένα ημίωρο, όμως σε εκείνο το σημείο η Αταλάντα κέρδισε πέναλτι (μέσω VAR) για αντικανονικό μαρκάρισμα του Μπενσεμπαϊνί στον Κρσόβιτς (αποβλήθηκε ο αμυντικός των Βεστφαλών), για να ευστοχήσει στο 90+8′ από την άσπρη βούλα ο Σάμαρτζιτς δείχνοντας ολύμπια ψυχραιμία και να εκτοξεύσει την ομάδα του στις 16 κορυφαίες ομάδες του Champions League μέσα σε αποθέωση.

