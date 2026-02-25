ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

Με ισοπαλία πήρε την πρόκριση για τη συνέχεια του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε και στον δεύτερο γαλλικό «εμφύλιο» των Playoffs του Champions League πως είναι το αφεντικό και με το 2-2 απέναντι στη Μονακό πέρασε στους «16».

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης χρειάστηκε να περάσουν και από την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ του φετινού Champions League έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στο φινάλε της League Phase, αλλά τελικά δεν είχαν πρόβλημα να παίξουν δυο ματς παραπάνω με… γνώριμα πρόσωπα.

Ο γαλλικός «εμφύλιος» με τη Μονακό απέδειξε πως η Παρί έχει τον τρόπο της με τους εγχώριους αντιπάλους της κι έτσι, μπορεί να μην επιβλήθηκε και στο δεύτερο ματς (μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα), αλλά και το 2-2 της άνοιξε την πόρτα για τους «16» της διοργάνωσης.

Βέβαια, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η στιγμή που οι Μονεγάσκοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Κουλιμπαλί μέσα σε ένα τρίλεπτο (55’, 58’) ν’ αντικρίζει δυο κίτρινες κάρτες και ν’ αποχωρεί από το παιχνίδι, με την ομάδα του μπροστά στο σκορ!

Ο Άκλιους με γυριστό πλασέ είχε βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους στο «Παρκ ντε Πρενς» στο 45ο λεπτό, αλλά οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε ήξεραν ακριβώς πώς να επενδύσουν στο αριθμητικό τους πλεονέκτημα.

Ο Μαρκίνιος από κοντά στο 60’ από γύρισμα του Ντουέ και ο Κβαρατσχέλια με «σκαστό» πλασέ στο 66’ από κοντινή απόσταση έκαναν την ανατροπή και πρόσφεραν στην Παρί το «εισιτήριο» για τους «16».

Η Μονακό στις καθυστερήσεις ισοφάρισε με τον Τέζε με εξαιρετικά δουλεμένο γκολ, με πανέξυπνη ασίστ και ωραίο τελείωμα, λίγο έλειψε από στατική φάση να προκαλέσουν τεράστιο σοκ οι Μονεγάσκοι αμέσως μετά, αλλά αποχαιρέτησαν το φετινό Champions League...

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Champions League: Η 16άδα, οι διασταυρώσεις και η κλήρωση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γύρισε από το.. 5-2 η Γιουβέντους, όμως η Γαλατασαράι προκρίθηκε στην παράταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με... υπογραφή Βινίσιους πέρασε το εμπόδιο της Μπενφίκα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για την πιο μεγάλη ευρωπαϊκή της στιγμή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πονάνε οι χαμένοι βαθμοί στο φινάλε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Λύγισε στο Κάουνας ο Ολυμπιακός, μετά από δύο παρατάσεις

EUROLEAGUE

|

Category image

Δυσκολεύεται να πλησιάσει τον… πήχη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tρέλανε την Ντόρτμουντ στο 90+8'... με πέναλτι και πήρε την πρόκριση η Αταλάντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει σίγουρα κι άλλα…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αισθητή η απουσία του Καμπρέρα

ΑΕΚ

|

Category image

Ίσως έλεγε για τον Παρούτη

ΑΕΛ

|

Category image

Στον τελικό του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κόουτς, έμεινε ένας... μεγάλος στόχος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη