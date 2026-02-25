Αφεντικό στον γαλλικό «εμφύλιο» και πάει στους «16» η Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε και στον δεύτερο γαλλικό «εμφύλιο» των Playoffs του Champions League πως είναι το αφεντικό και με το 2-2 απέναντι στη Μονακό πέρασε στους «16».

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης χρειάστηκε να περάσουν και από την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ του φετινού Champions League έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στο φινάλε της League Phase, αλλά τελικά δεν είχαν πρόβλημα να παίξουν δυο ματς παραπάνω με… γνώριμα πρόσωπα.

Ο γαλλικός «εμφύλιος» με τη Μονακό απέδειξε πως η Παρί έχει τον τρόπο της με τους εγχώριους αντιπάλους της κι έτσι, μπορεί να μην επιβλήθηκε και στο δεύτερο ματς (μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα), αλλά και το 2-2 της άνοιξε την πόρτα για τους «16» της διοργάνωσης.

Βέβαια, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η στιγμή που οι Μονεγάσκοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Κουλιμπαλί μέσα σε ένα τρίλεπτο (55’, 58’) ν’ αντικρίζει δυο κίτρινες κάρτες και ν’ αποχωρεί από το παιχνίδι, με την ομάδα του μπροστά στο σκορ!

Ο Άκλιους με γυριστό πλασέ είχε βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους στο «Παρκ ντε Πρενς» στο 45ο λεπτό, αλλά οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε ήξεραν ακριβώς πώς να επενδύσουν στο αριθμητικό τους πλεονέκτημα.

Ο Μαρκίνιος από κοντά στο 60’ από γύρισμα του Ντουέ και ο Κβαρατσχέλια με «σκαστό» πλασέ στο 66’ από κοντινή απόσταση έκαναν την ανατροπή και πρόσφεραν στην Παρί το «εισιτήριο» για τους «16».

Η Μονακό στις καθυστερήσεις ισοφάρισε με τον Τέζε με εξαιρετικά δουλεμένο γκολ, με πανέξυπνη ασίστ και ωραίο τελείωμα, λίγο έλειψε από στατική φάση να προκαλέσουν τεράστιο σοκ οι Μονεγάσκοι αμέσως μετά, αλλά αποχαιρέτησαν το φετινό Champions League...

