Προσθαφαιρέσεις στο απουσιολόγιο του Μπεργκ ενόψει Ριέκα

Χωρίς… ανάσα συνεχίζονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ομόνοιας, η προσοχή της οποίας στράφηκε ήδη στο παιχνίδι της Πέμπτης (19/2) με τη Ριέκα, στον… προθάλαμο των «16» του Conference League.

Ο Χένινγκ Μπεργκ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες και αυτή την εβδομάδα, καθώς πέραν του αγώνα με τους Κροάτες, ακολουθεί τέσσερις μέρες αργότερα το «αιώνιο» ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά λοιπόν στο αγωνιστικό, στα θετικά είναι η επιστροφή του Μπάλκοβετς ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τίθεται στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Απ΄ εκεί και πέρα, ο Παναγιώτου αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την ΕΝΠ, όμως για την ώρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα δοκιμάσει να προπονηθεί σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ στο ενδεχόμενο που δεν τα καταφέρει, τότε θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τέλος οι Μαγιαμπέλα-Γιόβετιτς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους και ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Ενδέχεται αμφότεροι να προλάβουν το μεθεπόμενο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, ενώ ο δεύτερος ίσως ταξιδέψει για Ριέκα (ο πρώτος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας). Τέλος η κατάσταση του Εβάντρο αξιολογείται καθημερινά και όπως δήλωσε ο Μπεργκ, η επιστροφή του ίσως σημειωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Δεν υπολογίζεται δεδομένα ο Μάριτς ενόψει Ριέκα λόγω καρτών.