Oύτε δυο βδομάδες από τα συγχαρητήρια, πάει χάθηκε η «τολμηρή» και «δύσκολη» απόφαση

Ήταν 4 Φεβρουαρίου όταν η ΚΟΠ μετέφερε με ανακοίνωσή της τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροζέτι προς την Ομοσπονδία και τον πρόεδρός της, Χάρη Λοϊζίδη, για τη χρησιμοποίηση Κύπριων διαιτητών στο γήπεδο.

«Ήταν πολύ τολμηρό εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας να στηρίξει τους Κύπριους διαιτητές οι οποίοι πλέον φέρνουν σε πέρας τους αγώνες του πρωταθλήματος. Δεν ήταν εύκολη απόφαση και η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα πως η στήριξη από την Ομοσπονδία και η συνεργασία, φέρνουν αποτελέσματα» είχε πει ο κ. Ροζέτι, μιλώντας στο χειμερινό σεμινάριο διαιτησίας της UEFA για τους διαιτητές κατηγορίας UEFA Elite που έγινε στην Κύπρο.

Τότε, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, είχε πει: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε για να έχουμε στο γήπεδο μέχρι τώρα μόνο Κύπριους διαιτητές και πρέπει να σας πως ότι αυτή μας την απόφαση μας την στήριξαν οι ίδιοι οι διαιτητές μας με την απόδοση τους. Όταν οι διαιτητές νιώθουν στήριξη, αυτό φέρνει αποτελέσματα».

Πριν όμως περάσουν καν δυο βδομάδες η «τολμηρή» και «δύσκολη» απόφαση πάει και πλέον, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΟΠ (διαβάστε ΕΔΩ), εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο θα έχουμε ξένους διαιτητές και εντός αγωνιστικού χώρου, πέραν από το VAR.