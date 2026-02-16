Έπεσε στην 33η θέση στον κόσμο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 33, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει 1.485 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα (16/02).

Από εκεί και πέρα, αμετάβλητη έμεινε στο μεταξύ η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει για μια ακόμη εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Συνοπτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.300

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.605

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.250

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.230

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.220

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.050

10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.405