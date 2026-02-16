Tα φινάλε που την πλήγωσαν

Ένας τομέας που κρατάει πίσω την Ανόρθωση και φέτος βρίσκεται μπλεγμένη σε σενάρια υποβιβασμού είναι η μη εκμετάλλευση της έδρας της. Ο πρόσφατος αγώνας με την Ε.Ν. Ύψωνα ήταν ο 11ος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και ο ένατος που δεν κερδίζει, μετρώντας οκτώ ισοπαλίες και μια ήττα.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά για την ομάδα της Αμμοχώστου, τόσο για τον εντός έδρας απολογισμό όσο και γενικότερα στη θέση της βαθμολογίας, εάν δεν χάνονταν κάποιοι βαθμοί στα τελευταία λεπτά. Η ισοφάριση που δέχθηκε από την Ε.Ν. Ύψωνα στις καθυστερήσεις (90+4') ήταν η τρίτη φορά που η «Κυρία» την είχε πάθει.

Με τον Ακρίτα είχε σκοράρει η ίδια στο 83' και ισοφαρίστηκε λίγο αργότερα (88') σε 2-2, ενώ στο ίδιο λεπτό έχει δεχθεί την ισοφάριση και από τον ΑΠΟΕΛ (1-1). Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, με λίγη προσοχή η Ανόρθωση θα είχε άλλους έξι βαθμούς στη συλλογή της και οι βαθμολογικές συνθήκες θα ήταν πολύ καλύτερες για την ίδια. Ιδίως οι βαθμοί απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές θα την απομάκρυναν από την επικίνδυνη ζώνη.