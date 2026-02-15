ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική

Δημοσιευτηκε:

Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε την Κυριακή (15/2) η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο μεγαλύτερο παιχνίδι της ημέρας η Πάφος πήρε μεγάλο διπλό επί της ΑΕΛ (1-0) επιστρέφοτνας στις νίκες και στο -2 από τις θέσεις Ευρώπης, ενώ μείωσε ξανά στο -11 από την κορυφή.

Από πλευράς τους οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού απέτυχαν να μειώσουν στο -3 από την εξάδα εκμεταλλευόμενοι την ήττα του ΑΠΟΕΛ που προηγήθηκε με 3-2 από τον Εθνικό, με την ομάδα της Λευκωσίας να κρατά μεν το προβάδισμα έξι βαθμών στη μάχη της εξάδας, αλλά να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τις θέσεις Ευρώπης.

Στο εναρκτήριο ματς της ημέρας Ολυμπιακός και Ομόνοια Αραδίππου έμειναν στη λευκή ισοπαλία που κρατά και τους δύο στα κάρβουνα καθώς η νίκη του Εθνικού τους έφερε πιο κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η 22η αγωνιστική:

Παρασκευή 13/2

Ανόρθωση - ΕΝ Ύψωνα 1-1

Σάββατο 14/2

Ακρίτας - Άρης 1-1

Ομόνοια - Ένωση 3-0

ΑΕΚ - Απόλλων 0-1

Κυριακή 15/2

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου 0-0

Εθνικός - ΑΠΟΕΛ 3-2

ΑΕΛ - Πάφος 0-1

H βαθμολογία:

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

