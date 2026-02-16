ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μόλις... δεύτερη φορά της ΑΕΛ

Στην ομάδα της Λεμεσού δεν υπάρχει διάθεση για... μπελάδες ενόψει ΕΝΠ

Την δέκατη ήττα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο κατέγραψε η ΑΕΛ, αυτή τη φορά από την Πάφο, για την 22η αγωνιστική. Η ομάδα της Λεμεσού έμεινε μόνο με το… χειροκρότημα καθώς η εμφάνιση και οι κραυγαλέες ευκαιρίες ήταν στα συν των «γαλαζοκιτρίνων» παρά των «γαλάζιων».

Ο Ούγκο Μάρτινς και οι ποδοσφαιριστές του σαφώς αισθάνονται πικρία για το γεγονός πως η ΑΕΛ έφυγε από το γήπεδο χωρίς βαθμό ή βαθμούς. Αυτή, ήταν η δεύτερη σερί ήττα καθώς προηγήθηκε το χαμένο ματς από την Freedom24 Krasava ENY. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά τον… μακρινό Σεπτέμβριο όταν ηττήθηκε διαδοχικά από Ομόνοια και Ακρίτα στις 22 και 29 του εν λόγω μήνα. Τις υπόλοιπες φορές που η ομάδα της Λεμεσού έχασε, κατάφερε να αντιδράσει από το επόμενο κιόλας παιχνίδι.

Στους «γαλαζοκίτρινους» δεν υπάρχει καμία… διάθεση για να τριτώσει το κακό. Ήδη η προετοιμασία άρχισε με το βλέμμα στον αγώνα της Παρασκευής (20/2) με την ΕΝΠ. Οι «βυσσινί» φαίνεται πως έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους, ωστόσο η ΑΕΛ θα βρεθεί στο «Τάσος Μάρκου» με σοβαρότητα και πειθαρχία για το τρίποντο.

Διαβαστε ακομη