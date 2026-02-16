ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

AΠΟΕΛ: Να δεχθούν την αλήθεια...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

AΠΟΕΛ: Να δεχθούν την αλήθεια...

Την Τρίτη (17/02) είναι προγραμματισμένη μια σημαντική συνεδρία, όχι για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ αλλά για την ίδια την επιβίωση και το μέλλον των αθλητικών τμημάτων, με επικεφαλής το ποδοσφαιρικό.

Όσοι θα παρακαθίσουν στη σημερινή συνεδρία, θα πρέπει να κοιτάξουν στα μάτια ο ένας τον άλλο και να δεχθούν την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια; ΟΛΟΙ μα όλοι, γνωστοί και άγνωστοι, με πρώτο τον πρόεδρο, τραυμάτισαν, σχεδόν, μέχρι θανάτου τον σύλλογο που ονομάζεται ΑΠΟΕΛ...

Ο ΑΠΟΕΛ, βαριά τραυματισμένος βρίσκεται στην ώρα ΜΗΔΕΝ. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο τραυματίας θα πρέπει να νοσηλευτεί αμέσως και οι γιατροί να αναλάβουν την περίθαλψη. Θα χρειαστούν, στην πορεία πολλές μεταγγίσεις για να σωθεί ο ασθενής. Όλα όμως, μπορούν να γίνουν σιγά, σιγά, φτάνει οι επικεφαλής γιατροί να έχουν άριστες γνώσεις για να ξεκινήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να μείνουν λίγο πίσω μέχρι να κληθούν να προσφέρουν το αίμα τους για το σύλλογο της καρδιάς τους, για τον ΑΠΟΕΛ τους!

Ο ΑΠΟΕΛ δυστυχώς, έφτασε στην ώρα μηδέν, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ένα δεκαετές πλάνο με σοβαρούς ανθρώπους ίσως κάνει το θαύμα...

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προσθαφαιρέσεις στο απουσιολόγιο του Μπεργκ ενόψει Ριέκας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιτίθεται ο ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το παραμύθι τελείωσε, να μην εμφανιστεί ξανά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

AΠΟΕΛ: Να δεχθούν την αλήθεια...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Tα φινάλε που την πλήγωσαν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΓΣΠ: H Ολίβια Φωτοπούλου συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Κάλεσμα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Άλμα» 18 θέσεων για τη Μαρία Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Διεξάχθηκε και η τελευταία αγωνιστική της α’ φάσης στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών

Χαντμπολ

|

Category image

Η... αργοπορία για Κουν, άλλαξε τη μοίρα πολλών!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Oύτε δυο βδομάδες από τα συγχαρητήρια, πάει χάθηκε η «τολμηρή» και «δύσκολη» απόφαση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ΚΟΠ χαρακτηρίζει θετική την παρουσία των Κύπριων διαιτητών, αλλά θα φέρνει ξένους!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λύση, προσωρινή ή μη, με ένα άτομο της τωρινής κατάστασης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επέστρεψε ξανά στη δράση ο Νεϊμάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eίναι ευκαιρία, ας την αρπάξουμε

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

All-Star Game: Νικητές οι USA Stars με MVP τον Αντονι Έντουαρντς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη