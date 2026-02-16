AΠΟΕΛ: Να δεχθούν την αλήθεια...

Την Τρίτη (17/02) είναι προγραμματισμένη μια σημαντική συνεδρία, όχι για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ αλλά για την ίδια την επιβίωση και το μέλλον των αθλητικών τμημάτων, με επικεφαλής το ποδοσφαιρικό.

Όσοι θα παρακαθίσουν στη σημερινή συνεδρία, θα πρέπει να κοιτάξουν στα μάτια ο ένας τον άλλο και να δεχθούν την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια; ΟΛΟΙ μα όλοι, γνωστοί και άγνωστοι, με πρώτο τον πρόεδρο, τραυμάτισαν, σχεδόν, μέχρι θανάτου τον σύλλογο που ονομάζεται ΑΠΟΕΛ...

Ο ΑΠΟΕΛ, βαριά τραυματισμένος βρίσκεται στην ώρα ΜΗΔΕΝ. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο τραυματίας θα πρέπει να νοσηλευτεί αμέσως και οι γιατροί να αναλάβουν την περίθαλψη. Θα χρειαστούν, στην πορεία πολλές μεταγγίσεις για να σωθεί ο ασθενής. Όλα όμως, μπορούν να γίνουν σιγά, σιγά, φτάνει οι επικεφαλής γιατροί να έχουν άριστες γνώσεις για να ξεκινήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να μείνουν λίγο πίσω μέχρι να κληθούν να προσφέρουν το αίμα τους για το σύλλογο της καρδιάς τους, για τον ΑΠΟΕΛ τους!

Ο ΑΠΟΕΛ δυστυχώς, έφτασε στην ώρα μηδέν, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ένα δεκαετές πλάνο με σοβαρούς ανθρώπους ίσως κάνει το θαύμα...