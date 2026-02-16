ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με επιτυχία η πρώτη κατάβαση στην Τεχνική Κατάβαση για τον Γιάννο Κουγιουμτζιάν

Η προσπάθεια του Κύπριου αθλητή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina 2026

Με σταθερότητα, συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα, ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του προσπάθεια στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom) που διεξάγεται στο Stelvio Ski Centre του Μπόρμιο στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano–Cortina 2026,

Ο Κύπριος πρωταθλητής κατέγραψε χρόνο 1.10.88, καταλαμβάνοντας την 41η θέση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης κατάβασης. Από τους 96 αθλητές που βρέθηκαν στην αφετηρία, μόλις 46 κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδρομή, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του αγωνίσματος.

Η παρουσία του 29χρονου χιονοδρόμου ήταν αγωνιστικά ώριμη και ελεγχόμενη, επιτυγχάνοντας τον βασικό στόχο της ολοκλήρωσης της πρώτης διαδρομής και θέτοντας τις βάσεις για μία δυναμική συνέχεια στη δεύτερη κατάβαση.

Η αγώνας θα συνεχιστεί με τη δεύτερη κατάβαση (Run 2), η οποία θα αρχίσει στις 14:30 (ώρα Κύπρου), όπου ο Κύπριος αθλητής θα επιδιώξει μία ακόμη σταθερή εμφάνιση με στόχο την καλύτερη δυνατή τελική κατάταξη.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την), την LOGICOM (Platinum Partner), την PETROLINA (Gold Partner) και την ΤΟΥΟΤΑ (Mobility Partner).

 

Διαβαστε ακομη