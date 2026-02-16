ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Ντόρσεϊ στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός

Πάει ΗΠΑ και επιστρέφει Παρασκευή

Μια σημαντική απουσία θα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του Final 8 Κυπέλλου, που διεξάγεται από αύριο μέχρι το Σάββατο στο Ηράκλειο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα μεταβεί στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και θα επιστρέψει στην Ελλάδα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό σημαίνει πως θα χάσει τον προημιτελικό της Τρίτης απέναντι στην ΑΕΚ (20:00) και αν προκριθεί η ομάδα του και τον ημιτελικό με το νικητή του Μαρούσι-Άρης την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόρσεϊ είχε χάσει και το ματς του Σαββάτου με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο λόγω διαστρέμματος. Επίσης εκτός μάχης για τον Ολυμπιακό είναι ο τραυματίας Κόρι Τζόζεφ, που έμεινε εκτός οκτάδας εγχώριων διοργανώσεων, μαζί και με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

