Πάρθηκε η απόφαση για Σούνιτς στην Πάφο, τρεις οι αμφίβολοι

Νίκη… ηρεμίας κατέγραψε η Πάφος στο «Άλφαμεγα Stadium» επί της ΑΕΛ, για την 22η αγωνιστική. Οι «γαλάζιοι» καλούνταν να βάλουν… στοπ στο κακό σερί των τελευταίων εβδομάδων με στόχο να αρχίσουν δειλά δειλά να βλέπουν μόνο προς τα πάνω. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει απομακρυνθεί, όμως διακυβεύεται η Ευρώπη που δεν τους αφήνει αδιάφορους.

Από σήμερα, η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι του Σαββάτου (21/2) με την Ανόρθωση. Ο Άλμπερτ Θελάδες καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες καθώς υπάρχουν βασικοί ποδοσφαιριστές εκτός δράσης. Ο Σούνιτς δεν υπολογίζει ενόψει του ντέρμπι με την «Κυρία» λόγω καρτών, ενώ εντός των επόμενων ωρών θα παρθεί η απόφαση για τον Ζάζα (συμπλήρωσε επίσης απαγορευτικό αριθμό καρτών).

Απ’ εκεί και πέρα τρεις ποδοσφαιριστές είναι αμφίβολοι. Ο λόγος για τους Λουκάσεν, Γκολντάρ και Κορέια. Η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη καθώς θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με την κατάσταση τους. Τέλος, επιστρέφει ο Πηλέας.