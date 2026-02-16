Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Χιρόνα-Μπαρτσελόνα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Κλείνει σήμερα στις 22:00 η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα με την αναμέτρηση Χιρόνα-Μπαρτσελόνα, με τη Stoiximan να προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Χιρόνα προσφέρεται σε απόδοση 7.74 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 6.00 και η επικράτηση των Μπλαουγκράνα στο 1.42.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει πρώτος στην αναμέτρηση ο Λεβαντόφσκι αποτιμάται στα 5.40.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να σκοράρει η Μπαρτσελόνα και στα δύο ημίχρονα με το να έχει πέραν του 1,5 σουτ εντός εστίας ο Γιαμάλ, δίνεται στα 4.05.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!