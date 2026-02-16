ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Elite διαιτητής στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Elite διαιτητής στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Για το πρώτο παιχνίδι των νοκ-άουτ του Champions League

Διαιτητής από το πάνω ράφι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα νοκ-άουτ του Champions League.

Η UEFA όρισε για το ματς της Τετάρτης τον Ζοάο Πινέιρο. Πρόκειται για 38χρονο Πορτογάλο διαιτητή, ο οποίος είναι κατηγορίας Elite, ενώ έχει και «ελληνικό παρελθόν».

Έχει βρεθεί τέσσερις φορές στα μέρη μας. Τις δύο σφύριξε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 το 2023 και Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ 2-2 το 2021), αλλά και σε δύο ευρωπαϊκά ματς (Ολυμπιακός-Νέφτσι Μπακού 1-0 το 2021 και το Παναθηναϊκός-Ρεν 1-2 το 2023). Παράλληλα, έχει σφυρίξει και το Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΑΕΚ 1-2 το καλοκαίρι του ’23.

Στο πλευρό του Πινέιρο θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μαϊα ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζοάο Γκονζάλβες. Την ευθύνη του VAR θα έχει ο επίσης Πορτογάλος Τιάγκο Μαρτίνς, με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έδεσε» τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029 η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη