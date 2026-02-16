Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Elite διαιτητής στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Διαιτητής από το πάνω ράφι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα νοκ-άουτ του Champions League.

Η UEFA όρισε για το ματς της Τετάρτης τον Ζοάο Πινέιρο. Πρόκειται για 38χρονο Πορτογάλο διαιτητή, ο οποίος είναι κατηγορίας Elite, ενώ έχει και «ελληνικό παρελθόν».

Έχει βρεθεί τέσσερις φορές στα μέρη μας. Τις δύο σφύριξε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 το 2023 και Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ 2-2 το 2021), αλλά και σε δύο ευρωπαϊκά ματς (Ολυμπιακός-Νέφτσι Μπακού 1-0 το 2021 και το Παναθηναϊκός-Ρεν 1-2 το 2023). Παράλληλα, έχει σφυρίξει και το Ντινάμο Ζάγκρεμπ-ΑΕΚ 1-2 το καλοκαίρι του ’23.

Στο πλευρό του Πινέιρο θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μαϊα ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζοάο Γκονζάλβες. Την ευθύνη του VAR θα έχει ο επίσης Πορτογάλος Τιάγκο Μαρτίνς, με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.