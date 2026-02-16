ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Κάλεσμα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Για να γίνει ενημέρωση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και να παρουσιαστεί το πλάνο για τη συνέχεια

Με ανακοίνωση, η διοίκηση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ καλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 4 Μαρτίου 2026. Όπως τονίζεται, σε αυτή θα υπάρξει ενημέρωση για τα έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η ανακοίνωση:

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στις 17:00, στη Λευκωσία. Η ακριβής τοποθεσία θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 67 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Κατά την ημέρα της Συνέλευσης θα πραγματοποιούνται ανανεώσεις συνδρομών και εγγραφές νέων μελών. Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως προσέλθουν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία.

Ημερήσια Διάταξη:

1. Ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις.

2. Παρουσίαση πλάνου και εισηγήσεων.

3. Ανοικτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

