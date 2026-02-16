ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιτίθεται ο ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το παραμύθι τελείωσε, να μην εμφανιστεί ξανά»

Επιτίθεται ο ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το παραμύθι τελείωσε, να μην εμφανιστεί ξανά»

Με ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ επιτίθεται στον χειριστή του VAR (Aβέρκιο Χριστοφόρου), παραθέτοντας και φωτογραφίες με σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίσημο φιρμάνι των γαλαζοκιτρίνων σημειώνεται:

«Αν νομίζουν κάποιοι ότι τα εσωτερικά προβλήματα ή η κακή απόδοση της ομάδας μας, είναι ευκαιρία για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους αλλότρια συμφέροντα, λανθάνονται. Ο χειριστής του VAR χθες έκανε για πολλοστή φορά τα «μαγικά» του. Η αστειότητα στην υπόδειξη offside του τρίτου γκολ της ομάδας μας, είναι η τραγική επαναλαμβανόμενη απόδειξη πως συγκεκριμένα άτομα με αντζέντες, δεν έχουν χώρο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον σε πόστα που κρίνουν αποτελέσματα. Ένα άτομο που παρακολουθούμε την πορεία του εδώ και χρόνια και έχουμε ζητήσει την απόλυση του από το 2023.

Όμως παραμένει στο πόστο του και αποτελεί την «αφρόκρεμα» των VAR Operators, συμμετέχοντας μάλιστα σε αποστολές και στο εξωτερικό παρά το ότι ο ίδιος καθύβριζε την UEFA. Για αυτό και ξεκαθαρίζουμε για τελευταία φορά. Ο Αβέρκιος Χριστοφόρου ( VAR Operator) να μην τολμήσει ξανά να εμφανιστεί ούτε σε αγώνα του ΑΠΟΕΛ ούτε σε αγώνα κυπριακού ποδοσφαίρου. Και την ίδια ευθύνη έχει και το τμήμα Διαιτησίας που τον ορίζει. Γιατί ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και συνεχίζουν να διατηρούν την ίδια παγιωμένη κατάσταση εδώ και κάποια χρόνια. Αυτό το «παραμύθι» όμως τελείωσε. Θαυμάστε την αντικειμενικότητα αυτών που τραβούν τις γραμμές και ορίζουν την εξέλιξη των αγώνων όπως οι ίδιοι «γουστάρουν». 

Διαβαστε ακομη